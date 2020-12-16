نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحريري" يكشف تفاصيل لقائه ببطريرك الماروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

كشف سعد الحريري، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين البطريرك الماروني الكادينال مار بشارة بطرس الراعي، منذ قليل.

قائلا:هناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد، وتابع خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أبلغت البطريرك الراعي أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيسًا لها، إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت.