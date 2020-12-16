نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخزانه الأمريكية تضع سويسرا وفيتنام ضمن قائمة المتلاعبين بالعملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة سويسرا وفيتنام إلى قائمة المتلاعبين في العملة، بجانب إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة مراقبة الدول التي تشتبه في أنها تأخذ خطوات لخفض قيمة عملاتها أمام الدولار.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إنه على مدار عام حتى يونيو 2020 تدخلت سويسرا وفيتنام بكثافة في أسواق الصرف للحيلولة دون تغيرات في ميزان المدفوعات، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف البيان، كما تم إضافة تايوان وتايلاند والهند إلى "قائمة المراقبة" التي تضم بالفعل كلًا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وماليزيا.