وفيات كورونا فى إيطاليا تتخطى 66 ألفًا

جدة - نرمين السيد - سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 680 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 66.537 حالة وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 680 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 66.537 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية، فى بيان لها، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى تسجيل 17.568 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 1.888.144 إصابةً.

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