منظمة الصحة: حوالي 31 مليون إصابة بكورونا في منطقة الأمريكتين 

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن منطقة الأمريكتين سجلت قرابة 31 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و781 ألف حالة وفاة ذات صلة. وأوضحت مديرة لمنطقة للأمريكتين كاريسا إتيان أن البرازيل وكولومبيا أبلغتا عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في أمريكا الجنوبية. وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل حتى اليوم هو 6985555، أما كولومبيا فسجلت 1444646 إصابة بكورونا.

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