ولايات أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد جوجل

قال كين باكستون المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية إنه سيرفع دعوى قضائية متعددة الولايات ضد شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت، حسبما قال على صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، انضم باكستون إلى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة في أكتوبر.

وقال باكستون في مقطع فيديو على فيسبوك: "استخدمت Google مرارًا قوتها الاحتكارية للتحكم في الأسعار والانخراط في تواطؤ في السوق للتلاعب بالمزادات في انتهاك صارخ للعدالة".

ستكون الدعوى القضائية في تكساس هي الرابعة في سلسلة من الدعاوى القضائية الفيدرالية والخاصة بالولاية التي تهدف إلى كبح جماح ما يُزعم أنه سلوك سيئ من قبل منصات التكنولوجيا الكبيرة التي نمت من لا شيء إلى عمالقة في العقدين الماضيين.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن ائتلافا من الولايات ينهي دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد "جوجل" تركز على سلطتها في سوق البحث على الإنترنت والتي يمكن رفعها في أقرب وقت يوم الخميس.

من المتوقع أن تزعم الشكوى - التي قادها المدعي العام في كولورادو فيل وايزر ، وهو ديمقراطي ، والمدعي العام لجمهورية نبراسكا دوج بيترسون - أن Google قد غيرت تصميمات محرك البحث الخاص بها على نحو يضر بالمنافسين الذين يقدمون نتائج بحث متخصصة.

هذا يختلف عن دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد Google في أكتوبر ، بدعم من 11 مدعيًا عامًا جمهوريًا للولاية. ركزت هذه الشكوى بشكل أكثر تحديدًا على العقود الحصرية التي وقعتها الشركة مع Apple و Mozilla والشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android لتعيين Google كمحرك البحث الافتراضي على متصفحاتهم وأجهزتهم المحمولة.

قادت دعوى وزارة العدل سلسلة من قضايا مكافحة الاحتكار ضد بعض أكبر الشركات العملاقة في وادي السيليكون ، بما في ذلك دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية وعشرات الولايات الأسبوع الماضي سعيًا وراء تفكيك فيسبوك. من المتوقع رفع دعاوى قضائية مستقبلية بقيادة الدولة ووزارة العدل تستهدف جوانب أخرى من أعمال Google التي تحركها الإعلانات في الأسابيع والأشهر القادمة. تقوم وزارة العدل أيضًا بالتحقيق في شركة Apple ، وتقوم FTC بالتحقيق في Amazon ، على الرغم من أن هذه الحالات في مراحل مبكرة.