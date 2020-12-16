فرنسا تعلن موعد وصول أول شحنة من لقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، حصول بلاده على 1.16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نهاية العام الجاري 2020.

وأعلنت السلطات الفرنسية أنه سيُسمح لفئة واحدة من النجاة من محظورات فترة أعياد الميلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التزام هذه الفئة بلبس الكمامات وعدم اللمس، كالتقبيل والسلام، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيُسمح للمقيمين في دور الرعاية الفرنسية بقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم خلال أعياد الميلاد في محاولة لمعالجة الوحدة التي يعيشونها، حتى لو كانت نتيجة اختبارهم (القاطنين في دور الرعاية) إيجابية بفيروس كورونا Covid-19، وهذا وفق ما ذكرت الحكومة الفرنسية، التي أكدت إن الزوار سيجب عليهم الحضور وفق اجراءات احترازية كبيرة.

سيتم تطبيق القواعد المخففة إلى حدٍ ما، في الفترة ما بين 15 ديسمبر و3 يناير، واعتبرت "أساسية" للحفاظ على الروابط الأسرية ومحاربة الوحدة.

يأتي ذلك بفرنسا وسط خلاف محتدم حول قواعد دور الرعاية في المملكة المتحدة، حيث انتقد العديد من الزوار حظر الزائرين لتسببه في أضرار جسيمة لصحة المتقاعدين.

في الشهر الماضي، تم الكشف عن أن بريطانيا قد تقر أيضًا قواعد مخففة لدور الرعاية في فترة عيد الميلاد، بحسب ما اقترح مكتب مجلس الوزراء بوريس جونسون.

ويعد أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في فرنسا البالغ عددها 57500، قد حدثت في دور الرعاية.

تعرض قاطنو دور الرعاية لتدابير عزل صارمة، بما في ذلك تقييدهم في غرفهم، لإبطاء انتشار المرض.