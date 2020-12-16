اختراق حساب دونالد ترامب على تويتر

أكد ممثلو الادعاء الهولنديون أن حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على تويتر تعرض للاختراق في أكتوبر الماضي رغم نفي واشنطن والشركة، لكنهم قالوا إن "المتسلل الأخلاقي" لن يواجه اتهامات.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت تقارير إعلامية هولندية أن المتسلل، المسمى فيكتور جيفرز، اخترق حساب ترامب على تويتر يوم 16 أكتوبر بعد "تخمين" رقم المرور السري لحساب ترامب.

بينما نفى كل من البيت الأبيض وتويتر بشدة تقارير عن اختراق الحساب.

كشف جيفرز، 44 عامًا، عن الاختراق على الفور، قائلًا إن كلمة المرور التي خمّنها هي "maga2020!"، في إشارة إلى شعار ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

قال مكتب المدعي العام الهولندي:"نعتقد أن المتسلسل قد اخترف بالفعل حساب ترامب على تويتر، لكنه استوفى المعايير التي تم تطويرها في السوابق القضائية ليصبح مخترقًا أخلاقيا (ليس خارجا على القانون)".

وأضاف أن القرصنة جريمة جنائية في هولندا. لكنها قال إن "الظروف الخاصة"، التي يشار إليها أيضًا في الممارسة العملية باسم "الكشف المسؤول"، يمكن أن تمنع المدعين من اتخاذ خطوات.

توصل المدعون الهولنديون إلى النتائج التي توصلوا إليها بناءً على تحقيق أجرته وحدة الإنترنت المتخصصة في الشرطة.