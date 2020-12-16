تحذير عاجل من وكالة ناسا.. خطر يهدد الأرض مع نهاية عام 2020

حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، اليوم الأربعاء، من أن 5 كويكبات ضخمة تتجه نحو الأرض خلال الأسبوع الجاري.
وقالت الوكالة إنها رصدت 5 كويكبات يفترض أن يتخطوا كوكب الأرض هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى أن كويكبان سيقتربان من كوكب الأرض أكثر من القمر.
وأشارت الوكالة إلى أن 3 صخور فضائية يتراوح قطرها من 10 لـ 24 مترًا في طريقها للسقوط على الكوكب.
يذكر أن وكالة ناسا ذكرت في وقت سابق من الشهر الماضي، أن كويكب يصل حجمه إلى حجم برج خليفة يقترب من كوكب الأرض، لكنها أوضحت أن الكوكب لن يكون مرئيًا لمعظم المواطنين لأنه سيكون بعيدًا عن الأرض بـ 2673409 ميلا.
ويبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر نحو 385000 كيلومتر، لكن ناسا تعتبر أن جميع الأجسام التي تقع في نطاق 7.5 مليون كيلومتر (أو 19.5 ضعف المسافة إلى القمر) تستحق المراقبة، فقط في حالة تعرض أي منها لتصحيح مسار مفاجئ.
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