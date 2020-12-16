إصابة صحفي مرافق للرئيس الأمريكي المنتخب بـ كورونا

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، إصابة صحفي كان برفقة بايدن في رحلة أمس الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مكتب بايدن وفق ما نقلته "ذا هيل" إنه تقرر وضع موظف في فريق الاتصالات الخاص ببايدن في الحجر الصحي، وذلك عقب مخالطته للمصاب.

وحول إمكانية إصابة بايدن بالفيروس، بسبب مخالطته للشخص المصاب، أثناء لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق له يومي الإثنين والثلاثاء، قال بيان صادر من مكتب بايدن إن تم تتبع المخالطين للصحفي المصاب، ووضعهم في الحجر، وتبين أن بايدن لم يخالط هذا الشخص عن قرب.

وأضاف البيان: "بدافع الحذر الشديد، فإنه تم وضع أحد أعضاء فريق الاتصالات في الحجر الصحي لمدة 7 أيام، وذلك عقب اتصاله بشكل وثيق بالصحفي المرافق لبايدن، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في مجموعة الصحفيين المسافرين الذين كانوا على اتصال وثيق بهذا الشخص المصاب".

وتابع: "لم يتم تشخيص أي عضو آخر من فريق الرئيس المنتخب بالفيروس حتى الآن".

وأعلنت جمعية مراسلي البيت الأبيض في رسالة للصحفيين كشفت أن الشخص المصاب بالفيروس يعاني من أعراض خفيفة ويعزل حتى لا ينقل العدوى إلى أحد آخر.