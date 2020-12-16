نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. تفاصيل تهديد أوروبا لجوجل وشركات التواصل الاجتماعي بقانون "التفكيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا والمعلومات، إن مشروع القانون الأوروبي الذي يهدد جوجل وشركات التواصل الاجتماعي بعقوبات تصل لدرجة التفكيك سبقه قانون سنه الاتحاد الأوروبي من عام ونصف تحت اسم «جي بي تي آر» أو النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وأوضح مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن جوجل وفيسبوك عدلوا سياسيات الخصوصية بناء على ذلك القانون، لافتا إلى أن مصر لديها أيضا قانون حماية البيانات وأضافت إليها انتحال الشخصيات وقضايا السب والقذف والنصب والاحتيال الذي يغطيه قانون الإنترنت الجديد.

ولفت إلى أن التفكيك الذي يُقصد من مشروع القانون الأوروبي أي بمعنى توقيع غرامات ضخمة بنسب مئوية من أرباح الشركات، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يريد من القانون الإطلاع على البيانات كالذي يحدث في الولايات المتحدة.

