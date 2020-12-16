أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحذر الصيادين من سوء الأحوال الجوية

الفلكي الشوافي يحذر الصيادين من سوء الأحوال الجوية
حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي، الصيادين ومرتادي البحر، من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الساعات القادمة جنوب غرب بحر العرب.
وأوضح الشوافي في منشور على حسابة فيس بوك رصده دوت الخليج، أن الاجواء مضطربة، وارتفاع منسوب البحار خاصةً في ارخبيل سقطرى، ويكون أقل ارتفاعاً للموج واضطراباً على السواحل الشرقية وباب المندب والاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية.
وتوقع الفلكي الشوافي هطول أمطار متفرقة بين خفيفة الى متوسطة الغزارة على ارخبيل سقطرى خلال الساعات القادمة وحتى صباح الخميس 17 ديسمبر 2020،
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