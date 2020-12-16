أخبار اليمن : جريحان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة

جريحان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدةأصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي أطلقت نيران أسلحتها على المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح متفاوتة، وتضرر عدد من منازل الموطنين.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف.