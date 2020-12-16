فرنسا تتوقع بدء التطعيم ضد كورونا فى الأسبوع الأخير من ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح كاستيكس، خلال كلمة فى البرلمان، بحسب "روسيا اليوم"، أن الحملة لن تنطلق قبل الحصول على تصريح تسويق اللقاح من وكالة الأدوية الأوروبية "المتوقع فى 21 ديسمبر"، فضلا عن تصريح الهيئة العليا للصحة فى البلاد.

وأضاف أن المواطنين غير ذوى الأولوية سينتظرون حتى "نهاية الربيع" للحصول على اللقاح.

يذكر أن وزراء صحة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى تعهدوا أمس الثلاثاء، بأنهم سينسقون فيما بينهم لإطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.