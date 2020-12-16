قرار عاجل من شركة تويتر بشأن محتويات تتناول جائحة كورونا

اتخذت شركة "تويتر"، اليوم الأربعاء، قرارًا بأنها ستحذف أي محتوى خاطئ أو مضلل يتناول جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك التغريدات التي تزعم أن التلقيح ضد كورونا مضر، وكذلك الإدعاءات الكاذبة حول إلحاق اللقاحات بضرر في صحة السكان أو تلك التغريدات التي تستدعي "نظرية المؤامرة".
وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة "رويترز" إنه قد يطلب من المستخدمين إزالة التغريدات التي تحتوي على إدعاءات كاذبة حول الآثار السلبية للقاحات فيروس كورونا، وذلك بعد بدء تلقي لقاح كورونا بشكل عام في أمريكا.
وأوضحت الشركة أن السياسة الجديدة للشركة سيتم تطبيقها بدءًا من الأسبوع المقبل.
ويأتي قرار الشركة بسبب انتشار معلومات خاطئة ونظريات مؤامرة في الآونة الأخيرة حول لقاحات كورونا على منصات التواصل الاجتماعي.
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