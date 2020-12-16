نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الأربعاء، 201،776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قالت المراكز الأمريكية في بيان: إن حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 16،519،668 حالة.

وأضاف البيان: أنه تم تسجيل 2،960 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 302،992 حالة.