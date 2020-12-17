فرنسا تسجل 17.615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 17.615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ بذلك إجمالى الإصابات 2.409.062 إصابةً.



جدة - نرمين السيد - سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 17.615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ بذلك إجمالى الإصابات 2.409.062 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية فى بيان اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى تسجيل 289 وفاة بالفيروس، ليصل إجمالى الوفيات إلى 59.361 حالة وفاة.

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