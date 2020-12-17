الفاو: موجة ثانية من الجراد تهدد شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الأربعاء، إن دول شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر مهددة بهجوم جديد من الجراد، على الرغم من المكافحة المكثفة لهذه الحشرات طوال هذا العام.





وحسب بيان للمنظمة، والتى نقلته "سبوتنيك" : "إنه تم إطلاق فى يناير وبدعم دولى حملة غير مسبوقة فى عشر دول لمكافحة الجراد، حيث تم التعامل مع أكثر من 1.3 مليون هكتار من الأراضى الموبوءة بالجراد".

ومع ذلك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن الظروف المناخية المواتية والأمطار الموسمية "تشكل بالفعل أسرابًا جديدة من الجراد، التى تهدد بإعادة غزو كينيا، وتتكاثر الآن على جانبى البحر الأحمر، مما يشكل تهديدا جديدا لإريتريا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، واليمن".

وقام الأعضاء بمنح 200 مليون دولار إلى المنظمة للاستكشاف ومكافحة الجراد، وتحتاج المنظمة إلى 40 مليونا إضافية لزيادة المراقبة ومكافحة الجراد فى إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

ونبهت الوزارة، إلى تقرير من منظمة الفاو، الذى أشار إلى احتمالية استمرار غزو الأسراب من شرق أفريقيا، بالإضافة إلى بعض المجموعات الصغيرة، التى تكون فى أماكن غير معلومة فى موسم التكاثر الشتوى، وتغادر نحو الموسم الربيعى.