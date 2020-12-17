زعيم الجمهوريين يوجه اتهامات صريحة لأردوغان بسبب سوريا وليبيا والناتو

شنّ زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، اليوم الأربعاء، هجومًا حادًا على تركيا ووجه اتهامات مباشرة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال "ماكونيل" في تصريحات أوردتها قناة "العربية" إن تصرفات تركيا تشكل خطرًا على الناتو، ويجب مواجهتها للحفاظ على استقرار الحلف، مضيفًا أنه "يجب العمل مع حلفائنا لدفع تركيا لتغيير مسارها".

ودعا ماكونيل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وقف التصرفات الاستفزازية، مشيرًا إلى أن حيازة تركيا لمنظومة إس-400 الصاروخية الروسية تقوض العمل الدفاعي المشترك للناتو.

وتطرق ماكونيل إلى التحركات التركية في سوريا ووصفها بأنها تهدد جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، كما اتهم أردوغان بمفاقمة الصراعات بإرساله المرتزقة في سوريا وليبيا وغيرها من مناطق النزاع.

وتابع: أردوغان استضاف علنا أشخاصا مدرجين على قائمة الإرهاب وحكومته قوضت المؤسسات الديمقراطية في تركيا، لافتًا إلى أن تعزيز الرئيس التركي قبضته على السلطة قوض استقلالية القضاء في تركيا.

وشدد زعيم الجمهوريين على أن تركيا تنقب عن الغاز بمناطق متنازع عليها شرق المتوسط، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي.