تعود للعصر الحديدي.. إحراق صخرة عراعر يثير الغضب في الأردن.. وتحرك عاجل من السلطات

تعرّضت صخرة عراعر الشهيرة في محافظة مأدبا وسط الأردن، إلى اعتداء من قبل مجهولين نجم عنه تحطّم وحرق أجزاء منها.

وبينت مجموعة من الصور، نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لحق بالصخرة المعلقة في الهواء، من تشويه، أثار غضب شريحة واسعة من الأردنيين، والذين طالبوا بمعاقبة المخربين وفق ماذكرت صحيفة القبس الكويتية.

من جانبه أكد عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الشرطة شكلت فريقًا خاصًا، للتحقيق في الحادثة والوقوف على ملابساتها، لإلقاء القبض على الأشخاص المخربين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت صخرة عراعر قد تحولت إلى مقصد سياحي للكثير من الأردنيين، حيث يستمتعون برؤية شروق الشمس أو غروبها، وذلك لأنها تطل على وادي عراعر، وفي المدى تظهر سفوح جبل شيحان وسواقي أرنون وبحيرة سد الموجب.

وتعد بلدة عراعر من المواقع الأثرية في الأردن، يعود تاريخها القديم إلى العصر الحديدي، وتحظى باهتمام من علماء الآثار، ويتخوف سكان المنطقة من تأثير عملية التخريب التي تعرضت لها الصخرة على السياحة.

وقالت إحدى المواطنات عبر تويتر: نحن في القرن الحادي والعشرين ولكن ما يفعله الناس يعود بنا إلى عصور ما قبل التاريخ .. ما حدث لا يمثل سوى الجهل والتخلف.