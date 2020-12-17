لبنان يتلقى الدفعة الأولى من لقاحات فايزر خلال شهرين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه من المنتظر توقيع اتفاق هذا الأسبوع للحصول على لقاح "فايزر" للوقاية من كورونا، ومن المقرّر أن تتلقى الدفعة الأولى من اللقاح بعد 8 أسابيع.

وقال حمد حسن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال: "على الرغم من النقص الشديد في العملات الأجنبية، ذللنا هذه العقبة، ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من اللقاح في غضون ثمانية أسابيع بعد التوقيع".

وأضاف: "لبنان يهدف إلى إضافة 200 سرير جديد بوحدات الرعاية المركزة في المستشفيات خلال شهرين ليصل الإجمالي إلى 700".

وتابع: "حماية كافة المجتمعات المقيمة على الأرض اللبنانية هي ضمن سلسلة متكاملة.. يجب أن تكون ضمن الخطة".

وحث وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على المساعدة في إتاحة المزيد من اللقاحات للبنان، الذي يشكل اللاجئون فيه حوالي ربع السكان.

ووقع لبنان اتفاقا للانضمام لخطة "كوفاكس" العالمية المدعومة من منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الأكثر فقرًا.