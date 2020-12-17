نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مصرع سيدة بسبب "صورة سيلفي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر هاشتاج "سيلفي يتسبب في موت أم أمام أطفالها"، قائمة "تريندات" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تعود تفاصيل الحادثة عندما قررت أسرة أسترالية التنزه في حديقة "غرامبيانز الوطنية الخلابة في فيكتوريا" والتي تعرف بمناظرها الخلابة، وأيضا بالأماكن الخطرة بها، ولكن عندما قررت الأم التقاط صورة سيلفي من ارتفاع ما يقرب من 260 قدما، لقيت مصرعها أمام زوجها وولديها المذعورين من المشهد، وذلك بعد تسلقها حاجز الأمان الخاص داخل محمية طبيعية.

وبعد تلقي قوات الأمن البلاغ قامت بمحاولة لانتشال الجثمان العمل الذي استغرق أكثر من 6 ساعات لأفراد الطوارئ لكي يتمكنوا من انتشال جثتها من التضاريس الوعرة باستخدام رافعة.

ويذكر أن الشرطة الأسترالية كانت قد أصدرت العديد من التحذيرات للمواطنين حول مخاطر هذه البقعة التي اشتهرت بأنها بقعة لالتقاط "سيلفي مثالية"