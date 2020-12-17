بريطانيا تسجل 25161 إصابة و612 وفاة بفيروس كورونا 

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 25161 إصابة و612 وفاة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1913277، فيما إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 76287.

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