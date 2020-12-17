أسرع انتشارا.. دراسات تحذر العالم من سلالة كورونا الجديدة

حذرت دراسة علمية جديدة من أن السلالة الحالية لفيروس كورونا أخطر من السلالة القديمة وتنتشر بشكل أسرع.

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن العلماء اكتشفوا 17 تحولًا جديدًا في سلالة كورونا المتطورة، من خلال تفشيه ذو الوتيرة العالية داخل بريطانيا.

وأوضحت الدراسة أن أغلب هذه التحولات طرأت في البروتين الخاص بالفيروس، الذي يلتصق بالخلايا البشرية ويتسبب في المرض.

ورأت الدراسة البريطانية أن هذه التحولات شديدة الأهمية لأنها تطرأ داخل البروتين الذي تستهدفه اللقاحات الجديدة التي أنتجتها شركة "فايزر" لمعالجة الفيروس.