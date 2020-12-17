لاحتكار الإعلانات.. 10 ولايات أمريكية تقاضي شركة جوجل

رفعت ولاية تكساس الأمريكية و9 ولايات أخرى، دعوى قضائية ضد شركة جوجل، أمس الأربعاء، متهمة إياها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في طريقة إدارتها لنشاطها الإعلاني على الإنترنت.

وهذه ثاني دعوى كبيرة ترفعها جهات تنظيمية ضد جوجل، والرابعة في سلسلة دعاوى من الحكومة الاتحادية والولايات بهدف احتواء سلوكيات خاطئة مزعومة من منصات التكنولوجيا العملاقة التي شهدت نموا كبيرا في العقدين الأخيرين.

وكان كين باكستون المحامي العام لولاية تكساس انضم إلى دعوى أقامتها وزارة العدل الأمريكية بحق الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار في أكتوبر، تتهمها فيها باستغلال وزنها في السوق للتضييق على المنافسين بطريقة مخالفة للقانون، وانضمت إليها 11 ولاية أخرى.

وقالت متحدثة باسم جوجل: "سندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها.. أسعار الإعلانات الرقمية تراجعت على مدى العقد الأخير. رسوم تكنولوجيا الإعلانات انخفضت هي الأخرى. رسوم تكنولوجيا إعلانات جوجل أقل من متوسط القطاع. هذه مؤشرات على قطاع عالي التنافسية".

وتسهم مبيعات إعلانات جوجل بأكثر من 80% من إيرادات الشركة المالكة لها ألفابت. لكن معظم المبيعات والجانب الأكبر من أرباح ألفابت يأتي من إعلانات غوغل النصية فوق نتائج البحث وهو نشاط مرتفع الهامش.