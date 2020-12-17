كلية الملك فهد الأمنية! فتح باب القبول والتسجيل للعمل برتبة (جندي أول – جندي) رجال 1442

كلية الملك فهد الأمنية تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية والشؤون العسكرية السعودية عن فتح الباب أمام الرجال ممن تنطبق عليهم الشروط للقبول والتسجيل للعمل بكلية فهد الأمنية برتبة جندي أول ورتبة جندي لعام 1442 وذلك وفق المؤهلات والتخصصات التي تطلبها كلية الملك فهد الأمنية والتي سوف نستعرضها خلال السطور التالية، كما أننا سوف نستعرض أيضاً الشروط المعلنة من قبل كلية الملك فهد الأمنية والتي يجب أن تتوافر فيمن يتقدم من الرجال للعمل في كلية الملك فهد الأمنية وأيضاً رابط القبول والتسجيل ومواعيد التقديم.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة :-

أولاً:- رتبة جندي:- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ثانيا:- رتبة جندي أول:- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم في التخصصات التالية:-

التخصصات الصحية المطلوبة التخصصات العلمية والنظرية المطلوبة أجهزة طبي، صيدلي، تمريض، علاج طبيعي، مختبرات طبية. إدارة الموارد البشرية، علاقات عامة، إدارة مستودعات، السكرتير التنفيذي، قانون/ أنظمة، شبكات الحاسب الآلي، نظم معلومات الحاسب الآلي، المحاسبة، الدعم الفني، الإخراج التليفزيوني، فني اتصالات، تقنية تبريد وتكييف، تقنية التشييد (مدني)، التصوير الفوتوغرافي، التسويق والمبيعات.

شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية:-

* أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، والاستثناء الوحيد من هذا الشرط هو من نشأ مع والده أثناء خدمته للمملكة في الخارج.

* السن يتراوح ما بين 22 سنة وحتى 30 سنة وقت تقديم الطلب.

* أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها لائق صحياً وسليماً من أية أمراض معدية وعاهات جسمية وعقلية.

* أن يكون حائز على المؤهلات والتخصصات الجامعية المطلوبة والمعلن عنها.

* لا يقل تقدير المتقدم عن جيد من أية جامعة سعودية أو معادلة مقبولة من وزارة التعليم العالي.

* أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بأية جريمة تتعلق بالشرف والأمانة.

* الطول لا يقل عن 168 سم.

* اجتياز كافة اجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

* ألا يكون المتقدم متزوج من أجنبية.

* ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه في أية وظيفة حكومية تخضع لنظام الخدمة المدنية أو وظيفة عسكرية.

* لا يكون قد مضى على تخرجه من الجامعة أكثر من عام، وأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي.

* أن يكون لدي المتقدم على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية الصحية وتكون سارية أثناء فترة التقديم.

مواعيد ورابط التقديم:-

سيتم فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) اعتباراً من يوم السبت الموافق 4/5/1442 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/5/1442هـ .