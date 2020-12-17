السعودية عاجل الآن وتصنيف المملكة المركز التاسع عالمياً

السعودية عاجل الآن والمملكة تحتل المركز التاسع عالمياً والقرار الذي تم صدوره من منتدي الاقتصاد العالمي وتم إذاعة الخبر في أخبار السعودية الآن وأربعة أكاديميات جزء من هذا التصنيف الذي حصلت عليه المملكة فيما يخص المهارات الرقمية وتصدر هذا الخبر أهتمام السعوديين في منصة عاجل السعودية بهذا الخبر المفرح لجميع المواطنين والذي يجعل المملكة تتقدم علي دول كثيرة فيما يخص التقنيات والمهارات الرقمية ،أخبار السعودية اليوم عاجل الآن كان لها دور أيضاً في أنتشار الخبر في السعودية بأكملها بمجرد صدور هذا القرار وبعد أطلاق أربعة أكاديميات لكي تعزز بهما تخصصات المهارات الرقمية .

الأكاديمية الأولي هي الأكاديمية السعودية الرقمية . الأكاديمية الثانية هي أكاديمية مسك . الأكاديمية الثالثة هي أكاديمية طويق . الأكاديمية الرابعة هي الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات .

تم أطلاق المهارات الرقمية والذي تم بناءه علي الإطار المعروف باسم SFIA العالمي ليصبح اللغة الموحدة التي تربط كافة الجهود لتقييم وأيضاً توظيف للتنمية للمهارات الرقمية .

حيث ساهمت الأكاديميات في تدريب أكثر من واحد وثلاثون ألف متدرب في المبادرة الخاصة بمهارات المستقبل ومن هذه العدد كان هناك عشرة ألاف من الإناث .

كما حصلت المملكة العربية السعودية علي تصنيف الجائزة العالمية الخاصة بتمكين المرأة بالمجتمع بشهادة الاتحاد الدولي في مجال الاتصالات المعروف باسم ITU .

كان هناك عدد أكثر من خمسة عشر مليون مستفيد ومستفيدة من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال المبادرة العطاء الرقمي ومؤسسة THINK TECH المختصة بنشر المعرفة ولمحو الأمية الرقمية .

كما استفادوا أكثر من سبعون ألف ناشئ من المبادرات الخاصة برفع كفاءة وتعزيز المهارات الرقمية .

كما حاذت مؤسسة العطاء الرقمي علي المركز الأول علي مستوي العالم في الجائزة الخاصة بقمة العالمية لمجتمعات المعلومات والتي قدمتها هيئة الاتحاد الدولي لمعلومات الاتصالات ITU .

التحقيق الذي حققته المملكة العربية السعودية في التقارير الخاصة بالتنافسية العالمية المعروف باسم “GCR” لعام 2020 هذا التقرير صدر عن المنتدي العالمي الاقتصادي المعروف باسم “WFA” والتقرير خاص بتصنيف العشر دول الأوائل . كانت السعودية من ضمن العشرة دول الأوائل فيما يخص مجال المهارات الرقمية واحتلت المركز التاسع عالمياً . تم صدور القرار وتصنيف المملكة العربية السعودية بالمركز التاسع وفقاً لأربعة عوامل رئيسية . العامل الأول يأتي بسبب تبني المملكة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومرونة ترتيب العمل التي ميزتها . بالإضافة أيضاً إلي المهارات الوطنية الرقمية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية . كما أن المملكة تتميز بإطار قانوني رقمي الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية . العامل الرابع هو مساهمة أربعة أكاديميات متخصصة في هذا المجال ساهم بشكل كبير في هذا الأمر . كما ذكرنا سابقاً عن أربعة أكاديميات هم أكاديمية مسك وأكاديمية السعودية الرقمية وأكاديمية طويق والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات التي ساهمت بدور حيوي في أنجاح هذا الأمر .

تم مساهمة الأكاديميات السابق ذكرها في المجال المذكور بالإضافة إلي المساهمة أيضاً في محو الأمية الرقمية .

ومن خلال مبادرتي كانوا بمثابة المحرك الرئيسي وهما مبادرة العطاء الرقمي المعروفة ومبادرة THINK TECH .

ساهموا بدورهما حتي تم الوصول لأكثر من خمسة عشر مليون مستفيدين من الجنسين حول العالم أجمع .

كما ساهم هذا الأمر أيضاً في إفادة سبعون ألف ناشئ برفع كفاءتهم في التقنية الرقمية .

كما تم أستفادة أكثر من واحد وثلاثون ألف متدرب وأيضاً متدربة في المبادرة الخاصة بمهارات المستقبل .

السعودية عاجل الآن والأكاديميات المساهمة في أنجاح هذا الأمر :-أخبار السعودية الآن تتحدث عن أطلاق المهارات الرقمية :-عاجل الآن السعودية تنشر المعلومات الخاصة بحصول المملكة علي هذا المركز المشرف :-أخبار السعودية اليوم عاجل الآن في التقنية الرقمية وما قدمته من أنجاز :-

السعودية عاجل الآن تحدثت علي حصول المملكة العربية السعودية أيضاً علي جائزة لم تحصل عليها كثير من الدول فيما يخص تمكين دور المرأة داخل المجتمع وذلك بشهادة الاتحاد الدولي للاتصالات المعروف باسم ITU وتم أطلاق أطار خاص بالمهارات الرقمية الذي تم بناءه علي أطار SFIA العالمي وذلك يمثل لغة تم توحيدها لتربط جميع الجهود المبذولة في تنمية وتوظيف وأيضاً تقييم الأمور الخاصة بالمهارات الرقمية الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي العظيم والذي أكد علي أن المملكة العربية السعودية قادرة علي أنها تتبني وتستكشف كل ما يخص التقنيات الرقمية بمختلف مجالاتها وبذلك تعزز كل ما يخص التحول الرقمي وبذلك يتم الوصول إلي مراكز متقدمة من خلال توجهات المملكة الاستراتيجية التي تهدف إلي تشكيل المستقبل للمملكة وأنها تحقق الرؤية الطموحة لعام 2030 والذي يهدف إلي أن المملكة تصل إلي مركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية .