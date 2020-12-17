شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1442 رابط التقديم الإلكتروني sdb.gov.sa

ننشر شروط قرض الأسرة كأحد منتجات الأفراد المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف سابقاً”، حيث يتم منح تمويل الأسرة للأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض من أجل مساعدتهم على تحمل التكاليف والأعباء الحياتية، ويتيح موقع البنك الإلكتروني sdb.gov.sa أمام المواطنين والمواطنات إمكانية تقديم تمويل الأسرة برسوم خدمة مجانية.

ويتم تقديم طلب تمويل اجتماعي من خلال رابط التقديم الإلكتروني لبرامج التمويل من بنك التسليف، ويجب على العميل قبل البدء في التقديم القيام بقراءة الشروط والالتزامات المتعلقة بنظام التمويل الاجتماعي، وذلك من أجل التأكد من مطابقة العميل للشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من البنك، ومن خلال موقع ثقفني نوفر شروط تمويل الأسرة 1442، إلى جانب رابط دخول الموقع الرسمي للتسجيل في المنتجات التمويلية المناسبة، ويمكنكم الإطلاع على شروط بنك التنمية الاجتماعية بعد رفع الحد الأدنى للتمويل من خلال التالي:

شروط قرض الأسرة 1442

يتيح بنك التنمية الاجتماعية العديد من المنتجات التمويلية التي يمكن الحصول عليها في حال توفرت الشروط الواجب توافرها في العميل المتقدم للحصول على التمويل، ولكن يجب على العميل تسجيل حسابه في خدمة تقديم التمويل الاجتماعي الإلكتروني وسيكون لدى العميل القدرة على التسجيل في برنامج واحد من برامجه التالية:

تمويل الأسرة.

تمويل الزواج.

تمويل الترميم.

آهل.

كنف.

وبعد أن يتم تقديم طلب التمويل للحصول على المنتج التمويلي المرغوب فيه، فيجب على الكفيل الدخول إلى بوابة بنك التنمية الاجتماعية الإلكترونية والموافقة على طلب الكفالة، وسيتم مراجعة وتدقيق الطلب من جانب الخدمة، ثم يتم تحديد الحالة بشكل مباشر بعد التسجيل في التمويل، وتتمثل شروط تمويل الأسرة 1442 العامة ومتطلبات التقديم في التالي:

يجب ألا يتجاوز عمر طالب القرض 70 عاماً، ولا يتجاوز عمر الكفيل 55 عام. يجب ألا يزيد دخل المقترض الشهري عن 12.500 ريال. لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد من دخل الأسرة مبلغ 2000 ريال. يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفرادها. الابن الذي لم يتجاوز سن الرابعة والعشرين يتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة، ويشترط لذلك ألا يكون موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن متزوجةً أو موظفةً. يتيح البنك للمرأة التقدم بطلب تمويل الأسرة في حال كانت مطلقةً أو أرملةً وتعول طفلاً فأكثر. رابط بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني (sdb.gov.sa) الرسمي.

أحكام خاصة بالمستفيدين المتجاوزين لعمر 55 سنة

أوضح بنك التنمية الاجتماعية الأحكام الخاصة بمن تجاوزت أعمارهم سن الـ55 عاماً، حيث يتم تخيير المستفيد بين تخفيض قيمة القرض أو التمويل طبقاً للمدة المتبقية للوصول لسن 60 عاماً وفق المعادلة التالية “القسط الشهري المُستحق حسب الملائمة المالية x عدد الأشهر المتبقية للوصول لسن 60 عاماً”، ويجب ألا يقل مبلغ التمويل عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60.000 ريال وفق أهلية المتقدم، ويشترط لذلك إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز سنه 55 عاماً.

أما في حال كان المستفيد يزيد سنه عن 60 عاماً وأقل من 65 عاماً، فيكون الحد الأقصى لتمويل البنك 30.000 ريال سعودي، أما إن كان أكبر من 65 عاماً وأقل من 70 عاماً، فيكون الحد الأقصى للتمويل 18.000 ريال سعودي بشرط إحضار كفيل لا يتجاوز عمره 55 عاماً ويكون من جهة حكومية، ويمكنكم الإطلاع على شروط قرض الأسرة 1442 من خلال الفيديو التالي: