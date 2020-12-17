تحركات صارمة من تويتر تجاه نظريات المؤامرة عن لقاح كورونا

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق المستخدمين الذين يروجون لنظريات المؤامرة عن لقاحات فيروس كورونا.
وقال الموقع إنه سيطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمدا بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة".
وجرى الإعلان عن هذه السياسة في نفس الأسبوع الذي تلقت فيه أول مجموعة من الأمريكيين لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في إطار حملة تحصين شاملة.
وسيتم تطبيق القواعد الجديدة على المزاعم الكاذبة التي تقول إن الجائحة ليست حقيقية أو خطيرة وإن التطعيمات غير ضرورية.
وستطبق أيضا على المزاعم الكاذبة التي تم تفنيدها على نطاق واسع بشأن الآثار السلبية لتلقي هذه اللقاحات.
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