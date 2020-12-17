الأسبوع المقبل.. مسئول أمريكي يعلن موعد تلقي بايدن لقاح كورونا

قال مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إن الرئيس المنتخب جو بايدن قد يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن بايدن لا يشعر بالتردد حيال هذه الخطوة، لكن فريقه يستعد لإجراء تجهيزات تلقى بايدن للقاح على الهواء مباشرة.

ومساء أمس، قال "ريك برايت"، عضو فريق مكافحة فيروس كورونا الذي شكله بايدن، في تصريحات لـ"سي إن إن" إن بايدن "لا يرغب في تقديمه عن البقية بالضرورة.. إنما يرغب في التأكد من أن الجرعات المحدودة للقاح متاحة لجميع الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليه".

وقال برايت إن من بين الأشخاص الذين سيتلقون الجرعات الفئات الأكثر ضعفًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص بمرافق الرعاية الطويلة الأجل.

ولفت إلى أن الخطوة تعد إظهارًا لثقة بايدن في اللقاح، وأنه يرغب أن يفعل ذلك علنًا؛ حتى يعرف الأشخاص أنه واثق للغاية في النتيجة، وأشار إلى أن هناك