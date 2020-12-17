التسجيل في برنامج وصول في السعودية بالخطوات والتفاصيل الكاملة

التسجيل في برنامج وصول في السعودية , برنامج وصول هي مثال حي على مَد يد الحكومة للمرأة السعودية، ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تٌواجهها في العمل، والذي يُعتبر ضمن تَحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لذا تَبحث المرأة السعودية عن طريقة التسجيل في برنامج وصول في السعودية، والذي يُمكنها من الذهاب للعمل والرجوع للمنزل والعكس بسهولة ويُسر.

التسجيل في برنامج وصول في السعودية

حرصًا من الحكومة السعودية على مساعدة المرأة ومساندتها في سوق العمل، تم إطلاق مبادرة من قَبل وزارة العمل عن طريق صندوق التنمية البشرية، والتي تٌساهم في تَخصيص مكانًا للمرأة في جميع أنواع الوظائف.

وكان (برنامج وصول)، من أفضل البرامج التي تٌوثق على اهتمام الحكومة بالمرأة، لأنه يٌساعدها في التنقل بكل سهولة سواء من العمل للمنزل أو العكس، يُمكن استخدامه عبر المتصفح، أو عبر التَطبيق الخاص به للهواتف الذكية، وفي تلك الحالتين يَجب حصول المرأة على حساب في تطبيق وصول.

خطوات تسجيل حساب في برنامج وصول

حتى تَستفيد المرأة السعودية من برنامج وصول، يَجب أن تَقوم بتسجيل حساب، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص به، ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

الضغط على اختيار (خدمة الإنضمام)، ثم أيقونة (انضمي الآن).

الضغط على طاقات والقيام بتسجيل الحساب الرسمي على البوابة واختيار البرامج.

ثم اختيار (خدمة وصول لدعم المرأة العامل).

بَعد المرور بَهذه الخطوات ستَنبثق نافذة أخرى خاصة بالتَقديم وتسجيل الحساب.

يَجب ملء كل الحقول الفارغة والتي تَخص بيانات المرأة الشخصية.

ثم اختيار الموقع الخاص للمرأة (المنزل والعمل)، ويُرجى عند تَحديد الموقع الخاص ضرورة الدقة في كتابة العناوين بدقة، مع ضرورة إدخال البريد الإلكتروني.

ثم الضغط على أيقونة (متابعة)، والانتظار لحين الحصول على الرسالة على البريد الالكتروني، لتأكيد الانضمام في خدمة برنامج وصول.

برنامج وصول لدعم المرأة السعودية

صَرحت وزارة العمل السعودية، أنه يُمكن للمرأة الاستفادة من برنامج وصول، بالتسجيل به عن طريق الدخول على بوابة وصول، ثم إنشاء حساب في بوابة طاقات، وتسجيل الدخول عبر البوابة.

وذلك حتى تَحصل على المرأة على خصم يَصل إلى 80% من تكلفة الرحلة بحد أقصى 1.100 ريال شهريًا للمرأة التي تحصل على راتب أقل من 6000 شهريًا أو بحد أقصى 800 ريال، لمن يزيد راتبها عن 8000 ريال، ومدة الدعم تَصل إلى 24 شهرًا تبدأ من حصولها على أول رحلة.