الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات بتروكيماويات مرتبطة بإيران

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان، الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، فى نقل منتجات بترولية من إيران، إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج للعمل كمسؤول تنفيذى رئيسى للشركة.

وأفاد البيان، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة كيانات آخرى، بسبب نشاطها فى تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأكد البيان، أن هذه العقوبات تأتى لتقويض قدرة النظام الإيرانى على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيرانى، مشيرًا إلى أن تغييرًا جذريًا فقط فى سلوك النظام الإيرانى يمكن أن يوفر مسارًا نحو تخفيف العقوبات.