جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان، الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، فى نقل منتجات بترولية من إيران، إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج للعمل كمسؤول تنفيذى رئيسى للشركة.
وأفاد البيان، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة كيانات آخرى، بسبب نشاطها فى تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأكد البيان، أن هذه العقوبات تأتى لتقويض قدرة النظام الإيرانى على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيرانى، مشيرًا إلى أن تغييرًا جذريًا فقط فى سلوك النظام الإيرانى يمكن أن يوفر مسارًا نحو تخفيف العقوبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات بتروكيماويات مرتبطة بإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.