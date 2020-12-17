دويتش فيله: إيران تبتز ألمانيا عبر ملف المعتقلة ناهيد تقوى

كشفت وكالة "دويتش فيله" الألمانية أن السلطات الإيرانية تساوم ألمانيا باستخدام ملف المعتقلة ناهيد تقوى، والتي تحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس، إن "تقوى، تقبع في أحد معتقلات العاصمة الإيرانية طهران منذ 8 أسابيع، وليس من الواضح حتى الآن ما هي الاتهامات التي تواجهها السيدة".

وأوضح التقرير أن "محاولات السلطات الألمانية للكشف عن وضع تقوى لم تصل إلى نتيجة حتى الآن؛ إذ يبدو أن النظام الإيراني يستخدم هذه السيدة كغيرها ممن يحمل جنسيتين كأداة مساومة".

وأشار إلى أن تقوى اعتقلت في طهران بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، حيث فوجئت ابنتها المدعوة "مريم كلارن" بأن السلطات الإيرانية زجت بوالدتها في السجن، دون الإطلاع على أسباب اعتقالها، أو حتى التهم الموجهة إليها.

ولفت إلى أن مريم كلارن طلبت من خالها الذهاب سرا إلى شقة والدتها في طهران، لكي يحصل على أي معلومات تكشف ملابسات اعتقالها، بينما وجد الخال الشقة خالية، وأغراضها تعرضت للتفتيش، فيما أبلغه الجيران بأن قوات الأمن تحفظت على السيدة الألمانية.