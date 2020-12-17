الصحة الفرنسية: تسجيل 17615 حالة إصابة و289 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الفرنسية 17615 حالة إصابة بفيروس كورونا و289 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت الصحة الفرنسية، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن رصد 17615 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع حاد عن 11532 حالة أمس الثلاثاء و14595 قبل أسبوع، فيما يعتبر أعلى رقم يومي للإصابات منذ 21 نوفمبر الماضي ويأتي بعد يوم واحد فقط من فرض السلطات حظر تجوال محل حجر عام شامل خففت إجراءاته الصارمة في مطلع ديسمبر الجاري.



وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا يبلغ 2391447، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 59072.