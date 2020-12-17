جدة - نرمين السيد - قال مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه يمكن استدعاء المشرعين بوقت مبكر من الأسبوع المقبل لإقرار الصفقة التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إذا تم التوصل إليها.





وأوضح المكتب فى بيان، أن البرلمان سيبدأ عطلة عيد الميلاد التقليدية يوم الخميس، بعد الانتهاء من جميع التشريعات المطلوبة لنهاية الفترة الانتقالية الحالية لـ"بريكست"، مشيرا إلى محادثات التجارة بشأن "بريكست" ستستمر فى الأيام المقبلة. وذكر أنه "فى الوقت الحالى لا يوجد وقت للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى ونتوقع أن تستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة"، مضيفا: "سنستدعى النواب أعضاء البرلمان للتشريع لصفقة إذا تم تأمينها، وقد يكون هذا الاستدعاء فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل". وسيحتاج البرلمان إلى إعطاء المشرعين إشعارا قبل 48 ساعة لأى استدعاء لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: محادثات التجارة بشأن بريكست ستستمر فى الأيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.