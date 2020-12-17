طرق الاستعلام عن رحلة طيران الخطوط السعودية و ارقام الحجوزات بالتفصيل

طرق الاستعلام عن رحلة طيران الخطوط السعودية ؛ من أكثر الأمور التي يَحتاج لها أغلب الأشخاص سواء المواطنين السعوديين أو الوافدين إليها، بل ويَهتمون كثيرًا على ان تَسير على ما يرام، فلا يُحتمل فيها الخطأ سواء في المواعيد او عند الحاجة في تَغيير أي بيانات على الحجز، ومن أجل تَقنين رحلات الطيران، وتَحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، تم الإعلان عن طرق أسرع للقيام بذلك بكل سهولة ويُسر.

الاستعلام عن رحلة طيران الخطوط السعودية

الخطأ غير مسموح على الإطلاق عند القيام بحجز رحلات الطيران، لأن بعض الأشخاص قد تتوقف مسيرتهم العملية بسبب تَفويت موعد الطائرة، ولهذا سَعت شركة الطيران السعودية بتَحسين جودة الخدمات المقدمة.

بإتاحة طرق جديدة للاستعلام عن رحلات الطيران برقم الحجز، سواء تم حجز الرحلة عن طريق مكاتب السياحة، أو المكاتب التابعة لها، وذلك عن طريق الدخول على موقع شركة الطيران السعودية الرسمي، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

بمجرد مشاهدة الصفحة الرئيسية للشركة يَتم اختيار (الحجوزات) ثم الضغط عليها.

سَتَنبَثق نافذة أخرى تَحتوي على عدة خيارات مثل الاستعلام برقم الحجز او الاستعلام برقم التذكرة.

يَجب ملء كل البيانات المطلوبة واختيار طريقة الاستعلام ثم الضغط على إنهاء والانتظار لحين تَحميل كل بيانات الرحلة والتي سَيظهر منها رقم حجز الرحلة، بالإضافة للاسم الأخير للشخص.

يَجب إكمال الحقول الأخرى ثم الضغط على (استعراض الحجز).

ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل يُمكن الانتقال للصفحة الأخرى، والتي تَحتوي على جميع البيانات الخاصة بالرحلة مثل موعد الرحلة، والمقعد الخاص، وجميع الخدمات التي يُمكن الحصول عليها.

أرقام وطرق الاتصال بشركات الطيران السعودية المتاحة

يَتوفر طريقتان يُمكن من خلالها الاستعلام او الحجز بهما بشركات الطيران السعودية، مثل الخطوط السعودية، أو عبر طيران ناس التي تَم تأسيسها في عام 2007م، وهذه هي الطرق المتاحة للاتصال بأيً منهما

الخط الساخن الموحد للخطوط السعودية، للاتصال من الهواتف الذكية(9320030000).

مركز الاتصال المبيعات، لحجز تذكرة طيران (9320022220).

رقم واتساب للتواصل مع خدمة العملاء للاستعلام عن الرحلة برقم الحجز أو رقم التذكرة أو حجز جديد، هو

فاكس الخطوط السعودية

رقم خدمة العملاء (طيران ناس) يُمكن الاتصال به من داخل السعودية 8001244999، ومن داخل السعودية (+966112611126).

رقم واتساب لشركة (طيران ناس)، (+966592001234).

أرقام حجوزات الخطوط السعودية