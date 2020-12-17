وصول لقاح كورونا السعودية أصبح أكثر الأخبار إنتشارًا اليوم، حيث أن اللقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هو من اللقاحات الطبية التي قد حدث حولها الكثير من الجدل مؤخرًا في المملكة العربية السعودية وكافة البلاد في العالم أجمع، إلى أن أعلن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق ربيعة، البشرى السارة التي ينتظرها الجميع، ألا وهي وصول لقاح كورونا السعودية ، حيث دخلت أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة في يوم الأربعاء، الموافق 15 ديسمبر 2020، وسيتم التقديم عليه من خلال تطبيق صحتي السعودي، وسوف نوافيكم اليوم في السطور التالية بأحدث الأخبار التي تتعلق بلقاح فيروس كوفيد 16 وتطبيق صحتي السعودي الرسمي، الخاص بسكان المملكة العربية السعودية.

وصول لقاح كورونا السعودية وبداية توزيعه في غضون ثلاث أيام عبر التسجيل في صحتي

من خلال الملتقى الذي عقد عن ميزانية 2021، قام وزير الصحة السعودي بزفِّ الخبر السعيد من خلال رفعه عينة من اللقاح “فايزر بيونتيك” “COVID-19 Vaccine “Pfizer BioNTech، مؤكدًا وصول اللقاح وأنه متوفراً اليوم في المملكة، وأضاف وزير الصحة السعودي أن المرحلة الحالية هي بداية إنتهاء أزمة فيروس كوفيد 19 بمشيئة الله تعالى، وعندما كشف وزير الصحة ذلك في هذا اليوم، كان ذلك خبرًا سارًا لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية اليوم بنهاية عام 2020، حيث أنه من المقرر إعطاء لقاحات فيروس كورونا مجانا للمواطنين والمقيمين في المملكة من خلال التطبيق صحتي.

ومن ناحيته أعرب ولي عهد المملكة عن إمتنانه لجميع العاملين بمجال الصحة، وما بذلوه من جهود حتى اليوم الحالي؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 “Covid 19”.

موعد بدء توزيع لقاح كورونا

لقاح كورونا المكتشف أعلنت عنه وزارة الصحة السعودية أنه سوف يتم إعطائه لكل المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل عاجل في غضون 3 أيام، كما تقرر أن يكون اللقاح بالمجان للجميع، وسوف يتم توزيعه وفقًا لآلية ممنهجة تمت دراستها بعناية فائقة، كما أعلنت وزارة الصحة بذل قصارى جهدها لتوفير لقاحات الفيروس كوفيد 19 لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن الجرعة آمنة، وأن اللقاح قد خضع للعديد من التجارب والإختبارات العلمية تحت إشراف مركز عمليات لقاح كورونا، كما أعلنت وزارة الصحة أن لقاح فيروس كورونا لا يوجد له أثار جانبية بإستثناء تلك التي تسببها اللقاحات الأخرى، والتي تختفي بعد مدة قصيرة، كما أن اللقاح آمن لا يؤثر على مستوى الجينات وشفرة الحمض النووي الوراثية لجسم الإنسان (DNA)، وهذا بعد إجراء عدة تجارب فعلية عليه، وبناءًا عليه تم تسجيل اللقاح لكورونا في السعودية من قِبل هيئة الغذاء والدواء في الخميس 10 ديسمبر 2020، الموافق 25 ربيع الآخر 1442.

خطة توزيع لقاح كورونا

لقاح كورونا سيتم توزيعه في السعودية مجاناً لجميع الأفراد على مراحل متفرقة، سيكون ابتداءً بكبار السن ممن هم فوق 65 عامًا، وكذلك من لديهم أمراض مزمنة مثل الضغط، والسكر، وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى مرضى الكلى، ومرضى السرطان، ومصابي الأمراض المناعية، والأمراض الصدرية والتنفسية، كما أن الأولوية كذلك ستكون في أول الأمر للعاملين الممارسيين في المؤسسات الصحية، وذلك لكونهم الأكثر أحقية للقاح من بين المواطنين.

التسجيل في تطبيق صحتي

أعلنت وزارة الصحة السعودية إمكانية بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد عبر استخدام التطبيق صحتي للحصول عليه، بعد أن أعلنت وزارة الصحة السعودية تعهدها توفير كمية منه تغطي إحتياج المملكة، ومنذ أن تم إعلان هذا وصل عدد المسجلين به من المواطنين والمقيمين لما يزيد عن 100 ألف فرد، وهذا في الساعة الأولى من وقت فتح باب تسجيل الطلبات.

وقد أوضحت وزارة الصحة السعودية كذلك عبر حسبها على تويتر كيفية تسجيل الأفراد في التطبيق؛ للوصول إلى طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا للسكان والمقيمين في المملكة، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من المتجر الإلكتروني. إنشاء حساب جديد على التطبيق أو تسجيل الدخول في حالة إمتلاك حساب مسبقًا. اختيار لقاح كورونا، ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب. تحديد المستفيد من اللقاح . تعبئة البيانات المطلوب إدخالها في النموذج. الضغط على التالي بعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

لقاح كورونا المستجد قام بتركيبه وتطويره شركة فايزر، وتم إعتماد إستخدامه في السعودية تحت إشراف طبي، من خلال تطبيق صحتي بخطوات بسيطة، وسيتم توزيع لقاح كوروناعلى السكان والمقيمين خلال ثلاث أيام، وهذا بعد أن وصلت أول شحنة من لقاح فيروس كورونا يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2020، وتلقتها الجهات المسؤولة في وزارة الصحة.