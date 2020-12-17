الأرجنتين تسجل أكثر من 6800 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الأرجنيتنية، بلغ إجمالى عدد الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى البلاد مليونا و517 ألفا و46 شخصا منذ بدء الجائحة، فيما تم رصد 41 ألفًا و 365 حالة وفاة.
وأعلنت السلطات أن عدد المتعافين من الفيروس التاجى فى الأرجنتين وصل إلى مليون و347 ألفا و914 شخصا.
جدير بالذكر أن الأرجنتين سجلت أول إصابة بكورونا فى الثالث من مارس الماضى، وفرضت قيودا على مختلف الأنشطة فى البلاد اعتبارا فى يوم 20 من الشهر ذاته.
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