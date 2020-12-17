البرازيل.. إجمالي إصابات كورونا يتجاوز الـ 7 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل تجاوز الـ7 ملايين.
وبحسب بيانات الوزارة، خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 70 ألفا و574 إصابة جديدة، وتوفي 936 شخصا مصابا.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البرازيل 7 ملايين و40 ألفا و608.
وتوفي منذ بداية الوباء 183 ألف و735 شخص، بينما تعافى أكثر من 6.1 مليون شخص.
وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.
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