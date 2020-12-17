نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحصيلة الأعلى للوفيات على الإطلاق بفيروس كورونا في يوم واحد بأكثر من 3700 حالة، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية.

هذا، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا إلى 17،392،618 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 314،577 حالة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" جائحة عالمية.