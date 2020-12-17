بالفيديو: "تحفة" لمبورغيني الجديدة.. سرعة خارقة و"بلا زجاج"

عرضت "لمبورغيني" صورا ومقاطع فيديو لسيارتها الرياضية الخارقة من طراز "إس سي 20"، والتي تأتي دون سقف أو نوافذ.
وزوّدت السيارة التي صممت من قبل قسم السباقات بالشركة الإيطالية "سكوادرا كورس"، بمحرك من 12 أسطوانة بقوة 759 حصان بسعة 6.5 لترا، بمقدوره الوصول بالمركبة إلى سرعة قصوى تبلغ 321 كيلومتر في الساعة، وبعزم دوران 720 نيوتن متر.
وتستطيع السيارة بلوغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة، انطلاقا من السكون في غضون 8.8 ثانية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واعتمدت ألياف الكربون في صناعة هيكل السيارة ذات الجناح الخلفي الكبير والأبواب التي تفتح إلى الأعلى، وهو ما جعل وزنها 1500 كيلوغرام.
ودعمت "لمبورغيني" سياراتها بعجلات من الألمنيوم خفيف الوزن، قياس 20 بوصة للعجلتين الأماميتين، و21 بوصة للعجلات الخلفية.
ولم تكشف الشركة الإيطالية عن ثمن "تحفتها الفنية"، إلا أن خبراء في عالم السيارات توقعوا أن يكون في حدود مليون و400 ألف دولار.
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