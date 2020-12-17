ألمانيا تعلن موعد بدء التطعيم ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان صادر عن السلطات الصحية فى ألمانيا، فقد أبلغ وزير الصحة الفيدرالى ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح "فايزر - بايونتيك"، ضد فيروس كورونا وتوفيره، كما حدد يوم 27 ديسمبر لبدء التطعيم، مضيفًا أن الأولوية ستكون لدور المسنين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 بإمكانها أن تبدأ بدء حملات التطعيم فى اليوم ذاته بعد الترخيص للقاح.
يشار إلى أن ألمانيا سجلت قفزة قياسية فى حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجى، أمس الأربعاء، حيث تم رصد 27 ألفًا و728 حالة جديدة، فيما توفى 952 شخصا بسبب الوباء.
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