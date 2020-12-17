إصابات كورونا في الهند تقترب من 10 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن الوفيات ارتفعت بواقع 382 حالة ليصل العدد الإجمالى إلى 144451 حالة. وتعد الهند فى المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروة نحو 97 ألف إصابة فى منتصف سبتمبر.

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