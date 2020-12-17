إصابة وزير الداخلية الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، أن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت، بمرض كوفيد-19 يوم الأربعاء.

وقال المتحدث نيكولاس جودوين لـ“رويترز“ إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.

وبدأت أمريكا، الإثنين الماضي، حملة تلقيح واسعة النطاق في أنحاء البلاد، حيث يستمر تفشي الوباء مع عدد وفيات يومية يناهز الـ 2500، وإحصاء أكثر من 16 مليون إصابة.

وكانت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي، أول من يتلقى اللقاح في أمريكا، وذلك أمام عدسات الكاميرات في ”لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر“ المستشفى الكبير في منطقة كوينز.