سي إن إن: ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب...

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بعض مستشاريه بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
ونقلت الشبكة في تقرير نشرته أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن ترامب "يميل أكثر فأكثر إلى إنكار" هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.
وأشار التقرير إلى أن عددا من أقرب مستشاري الرئيس دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته، بما في ذلك إمكانية الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.
وذكرت "سي إن إن": "في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب ولن يغادره إلا إذا أُنزل من على الدرج".
وأكد التقرير أن هذه التصريحات أثارت مخاوف مستشاري ترامب، لكن بعضهم لا يثقفون بأن الرئيس المنتهية ولايته سيقدم في الواقع على المضي قدما في تطبيق هذه الوعود.
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