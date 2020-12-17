بقايا الكتلة الهوائية الباردة.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد الأردنية

كشفت الأرصاد الجوية الأردنية عن حالة الطقس هناك اليوم الخميس، حيث اكدت استمرار تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من البلاد.

وقالت الأرصاد الأردنية : تضعف مع ساعات الليل الأولى تدريجيا فرصة الهطولات، وتتناقص كميات الغيوم، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا تخف سرعتها أثناء الليل، بحسب دائرة الأرصاد العامة.

كما حذرت الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 13 - 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 6، وفي مرتفعات الشراة 9 - 5 ، وفي مناطق البادية 17 - 8، وفي مناطق السهول 12 - 8، وفي الاغوار الشمالية 21 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 23 - 15، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.

وتوقع تقرير الأرصاد الجوية، ان يطرأ، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث تكون الأجواء غائمة جزئيًا وباردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.