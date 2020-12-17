وزير الصحة أول المتقدمين.. شاهد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، حسبما ذكرت صحيفة الرأي السعودية.

وتزامنا مع انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في المملكة، تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أول جرعة للقاح كورونا.

وأمس، أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا صباحًا؛ فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت سابق من مساء أمس.

وأشار الربيعة في تصريحات له إلى أنه فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح منذ أول أمس الثلاثاء، عن طريق تطبيق "صحتي"؛ داعيًا المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.

وقال الوزير عن اللقاح: "سيتوفر بشكل مجاني للجميع، وإعطاء الأولوية لمن يحتاجها، وستكون الأولوية لمن هم فوق الـ65 عامًا، كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة -لا قدر الله- من غيرهم، كما ستكون الأولوية لمن لديهم أمراض مزمنة، ومرضى المستشفيات، والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين؛ مؤكدًا حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.

وحول انتهاء جائحة كورونا، توقّع وزير الصحة أن تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير ويرى الخبراء المختصون أن الوقت مناسب لرفع الاحترازات.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح 'فايزر-بيونتك' المضاد لكوفيد -19 من استيراده واستخدامه في البلاد.