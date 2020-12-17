عمرها 101 سنة.. شفاء معمرة تونسية من فيروس كورونا

كشف مصدر طبي في تونس عن شفاء معمرة تونسية من فيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للحجر الصحي.



وذكر المسئول بالإدارة الجهوية للصحة في القصرين غرب تونس منصف المحمدي عن شفاء المعمرة البالغة من العمر 101 عام، بعد أن أتمت فترة الحجر الصحي (لمدة 14 يوما) في منزلها في معتمدية سبيبة، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" التونسية.



وبين المحمدى لإذاعة "موزاييك" الخاصة أن المسنة التزمت بالوصفة الطبية ونصائح الأطباء.



وأضاف المسئول: "هي في صحة جيدة، خصوصا أنها لا تعاني من أي أمراض مزمنة في السابق".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن أولى شحنات التلقيح المضاد للفيروس من مختبرات فايزر ستصل تونس في الربع الثاني من 2021.

وتسعى تونس، التي بلغ عدد الإصابات فيها من جراء فيروس كورونا أكثر من 100 ألف إصابة، للحصول على اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 بكميات كافية وفي أقرب وقت ممكن.

وكشف المدير العام لمعهد باستور، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الهاشمي الوزير، في تصريح لموقع "سكاي نيوز" عربية، أن وزارة الصحة التزمت مع مختبر دولي معروف من أجل الحصول على 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد للفيروس.

وأشار إلى أن اللقاحات من المقرر أن تصل للبلاد خلال شهري أبريل أو مايو من عام 2021، وسيستفيد منها 3 ملايين تونسي، على اعتبار أن التلقيح يتم على جرعتين.

وأوضح الوزير أن الاتفاق المبدئي يتضمن تفاصيل السعر والكميات ومواعيد التسليم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد الشراء في انتظار إقراره من الجهات الحكومية في الدولة.

وسيتمّ الإعلان عن اسم المختبر بعد الانتهاء من إبرام العقد رسميا معه، واكتفى الهاشمي الوزير بالتوضيح أن التلقيح يعتمد التقنية الجديدة messenger RNA التي استعملها اثنين من أكبر المختبرات العالمية، وأن تونس ستحصل على التلقيح بسعر جيد، وفق قوله.