افتتاحية جريدة البيان: الإمارات ومصر يدًا بيد

نشرت صحيفة البيان الإماراتية افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "الإمارات ومصر يدًا بيد"، وذلك في تعليقها على الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الزيارة تأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة، التي تعززها جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وجهود تنميته في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
وأضافت أن زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى القاهرة تعكس الأهمية التي يوليها البلدان الشقيقان للعمل العربي المشترك، لا سيما بما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإرساء أسس السلام فيها، بالارتكاز على قيم التعاون والتعايش المشترك لما فيه مصلحة شعوبها، وبما يمنح دولها فرصًا هامة لمواجهة التحديات على أكثر من صعيد، ليس أقلها أهمية جائحة كورونا، والتنسيق لاحتواء تداعياتها على المستويات الإقليمية والدولية.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن الثقل السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به البلدان، يحتم تنسيق المواقف والجهود لإرساء أسس التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها والجهود المبذولة بشأنها.
وأوضحت أن العلاقة بين مصر والإمارات تقوم على المحبة والاحترام المتبادل والإيمان بالمصير الواحد المشترك، وتستند إلى إرث كريم أرسى دعائمه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي في نماء وتطور منذ ذلك الحين.
واختتمت بأنه بينما تمضيان مصر والإمارات يدًا بيد، تشكلان ضمانة لكبح التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية الداخلية، ولجم خطر التطرف والإرهاب، وغيرها من مصادر التهديد لأمن وسيادة العالم العربي.
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