تركيا تتحدى واشنطن: لن نتراجع عن امتلاك منظومة إس 400 الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية التركى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن العقوبات الأمريكية على تركيا خاطئة سياسيا وقانونيا، مضيفا "ندرس خطوات الرد على واشنطن".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت فى وقت سابق، فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات العسكرية التركية، ورئيسها، وذلك على خلفية شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوى الروسية "إس 400".
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