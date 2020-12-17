عاجل.. زلزال يهز المبانى فى العاصمة اليابانية طوكيو

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ذكرت أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيواته والمناطق المحيطة بها. وأضافت الوكالة، أنه ليس هناك تهديد من حدوث تسونامى، ولم تعلن وقوع أى إصابات بين الأفراد أو الممتلكات.

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